Barcellona, Inter e Tottenham su Arthur

Secondo il Mundodeportivo, ci sarebbero due grandi squadre sulle squadre di Arthur, centrocampista classe 1996 di grande qualità in forza al Barça. Oltre al Tottenham, alla ricerca di rinforzi per rifondare, attenzione all'Inter di Conte.I nerazzurri sarebbero molto interessati ad Arthur che potrebbe anche essere una pedina di scambio nel caso dovesse "partire" la trattativa per Lautaro Martinez, punta gradita ai blaugrana. Arthur ha ribadito, più volte, di voler restare al Barcellona.

