Cessione Roma, brusca frenata

Il futuro della società Roma non è ancora chiaro. Dopo mesi di trattative, secondo il Corriere dello Sport, pare che Friedkin, indicato come il nuovo patron del club giallorosso, abbia "frenato" bruscamente, rimettendo tutto in gioco e chiedendo una nuova valutazione (le due parti si erano accordate, precedentemente, per una cifra pari a 710 milioni di euro)..Pallotta, attuale patron della Roma, starebbe provando ad arrivare comunque alla classica fumata bianca in tempi rapidi, nonostante il caos generato dal Covid-19. La trattativa, per il momento, sarebbe in stand-by, in attesa di capire se il campionato riprenderà o meno.

