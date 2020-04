Juventus, verso il sacrificio di Pjanic

La Juventus starebbe valutando la cessione di Pjanic. Il bosniaco, 30 anni, piacerebbe moltissimo al PSG che gli vorrebbe dare in mano le redini del centrocampo parigino. La Vecchia Signora valuta il cartellino del centrocampista 40/60 milioni di euro.A bilancio per circa 10 milioni, garantirebbe una plusvalenza enorme al club bianconero. Soldi che la Juventus potrebbe investire per trovare un nuovo centrocampista da "affiancare" a Bentancur. Si parla molto di Tonali del Brescia.

