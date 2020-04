Napoli, Mertens potrebbe lasciare la Serie A

Il futuro di Mertens è ancora avvolto nel mistero. Il rinnovo con il Napoli è ancora in stand-by e, al momento, non ci sono novità su un possibile prolungamento dell'accordo in scadenza a giugno 2020. Insomma, Mertens potrebbe essere vicino alla conclusione della sua avventura partenopea.Il centravanti belga è stato accostato, più volte, all'Inter. Tuttavia, visto il suo rapporto con la città di Napoli, non è da escludere che preferisca lasciare la Serie A e rimettersi in gioco altrove, magari in Premier League.

