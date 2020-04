Partey in trattativa con l'Arsenal

Thomas Partey è sotto contratto con l'Atletico Madrid fino al giugno del 2023 ma potrebbe lasciare la Spagna per trasferirsi in Inghilterra, più precisamente a Londra.A riferirlo, in un'intervista radiofonica, è stato il padre del calciatore: "Mio figlio mi ha detto che è in contatto con l'Arsenal, sarebbe bello che ci andasse perché è una squadra che qui in Ghana ha numerosi tifosi" le parole Jacob di Partey senior a Tru FM.La clausola rescissoria è di 50 milioni di euro.

