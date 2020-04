Vertonghen, messaggio a distanza all'Inter (e non solo)

Jan Vertonghen è uno dei grandi obiettivi dell'Inter in vista della prossima stagione. Esperto difensore belga, è in scadenza di contratto con il Tottenham e potrebbe accettare la sfida nerazzurra.E il centrale ha di fatto ammesso di essere alla ricerca di una sfida, in un'intervista a 'Play Sports Kot'. "Voglio firmare con il club giusto, che potrebbe essere ancora il Tottenham ma anche un altro. L'importante è che si tratti di un club ambizioso. La mia volontà è però quella di continuare a giocare in Europa, perché per me è molto importante restare nell'orbita della Nazionale".Parole da un lato vaghe, ma da un altro molto chiare: l'Inter è avvisata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA inter

tottenham

vertonghen