Arjen Robben prepara il colpo di scena

Dopo aver detto addio al calcio tra le lacrime a 35 anni al termine della stagione 2018-2019, anche a causa dei tanti infortuni subiti in carriera, Arjen Robben sembra avere già nostalgia del prato verde.Intervistato dai canali ufficiali del Bayern Monaco, dove l'olandese ha militato per dieci stagioni vincendo tutto, Robben ha confessato di essere animato dalla tentazione di tornare in campo: "All'inizio non mi mancava affatto il calcio, ma poi c'è stata una fase in cui il richiamo si è fatto sentire e ho pensato più volte che forse mi piacerebbe tornare a giocare ancora un po'. Di tanto in tanto ho avuto questi pensieri"."Forse è una sensazione che resta dentro per sempre essendo io un atleta - ha aggiunto Robben - Quando ti ritiri poi nessuno ti aspetta e hai bisogno di qualcosa per cui valga la pena alzarsi il mattino. Nel mio caso sono i miei figli. Comunque non ho ancora in mente nulla di specifico per il mio futuro".

