Juve su Arthur, la risposta del Barcellona

In vista della prossima sessione di mercato la Juventus ha messo nel mirino Arthur Melo.Il centrocampista del Barcellona si è messo in mostra soprattutto durante questa stagione, attirando le attenzioni anche del Manchester City. Considerato una pedina importante, il club blaugrana ha intenzione di accontentare la Vecchia Signora solo nell'ambito di uno scambio con De Ligt. Lo riporta il Mundo Deportivo.Il difensore olandese è un vero e proprio pallino del presidente catalano Bartomeu e non è un mistero che stia cercando un centrale: Piquè ha 33 anni e i frequenti problemi fisici di Lenglet hanno convinto il club a investire nel reparto arretrato.

