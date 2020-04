Milan, la richiesta di Donnarumma per il rinnovo

Secondo quanto riporta Tuttosport, Gianluigi Donnarumma avrebbe chiesto al Milan di mantenere il suo stipendio da 6 milioni di euro per rinnovare il contratto.Il club, secondo la linea dettata da Elliot e condivisa da Ivan Gazidis, vorrebbe invece abbassare gli ingaggi di tutti i giocatori per dare ossigeno alle casse rossonere. Se la condizione verrà imposta anche al giovane portiere, con ogni probabilità Mino Raiola gli troverà un'altra sistemazione.Al momento le società in pole per Donnarumma sono Paris Saint Germain e Juventus (che potrebbe convincere il Milan inserendo nella trattativa Szczesny), ma non è da escludere la pista Real Madrid.

