Thauvin alla Roma, le parole del giocatore

Nelle ultime ore la Roma ha messo nel mirino Florian Thauvin. Il giocatore però ha voluto dire la sua sul futuro durante una diretta Instagram."Ho combattuto per tornare e pensate che me ne andrò così? Sto bene dove sono. Resto a Marsiglia, quindi il dibattito è chiuso. Sapete benissimo cosa rappresenta il club per me, sto bene. Inoltre ho perso una stagione. Parto proprio ora che giocheremo in Champions League?" le parole del giocatore.L'obiettivo primario per l'attacco giallorosso resta Willian: Petrachi sta studiando una strategia per portarlo nella Capitale ma al momento l'ostacolo rappresentato dall'ingaggio pare insormontabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA roma

thauvin