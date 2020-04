Un altro club si iscrive alla corsa per Cistana

Si moltiplicano le indiscrezioni sul futuro di Andrea Cistana: il giocatore del Brescia ha attirato le attenzioni di diverse società e in estate potrebbe trasferirsi.Su di lui ci sono da tempo gli occhi di Parma, Cagliari e Bologna ma nelle ultime ore anche il Torino ha sondato il terreno. Il club granata nella prossima sessione di mercato dovrà intervenire in maniera decisa nel reparto difensivo: Izzo potrebbe vestire la maglia dell'Inter nell'ambito dello scambio con Gagliardini e su Nkoulou è piombato il Napoli.Urbano Cairo monitora però anche Davide Biraschi: il giocatore del Genoa potrebbe lasciare il Grifone per una cifra vicina ai 4 milioni di euro.

