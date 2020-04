Inter verso uno sconto al Bayern per Perisic

Ivan Perisic non rientrerà all'Inter, e la sensazione è che il Bayern Monaco punti a rilevarne il cartellino a titolo definitivo strappando anche uno sconto ai nerazzurri.Ad affrontare la vicenda è intervenuto il quotidiano croato 'Sportske Novosti', secondo cui i bavaresi stanno premendo per convincere la Beneamata a liberare il giocatore. Il vero obiettivo del club tedesco è però quello di risparmiare qualcosa sui 20 milioni pattuiti per il riscatto, una missione non impossibile considerata l'attuale situazione sanitaria, sociale ed economica che stanno vivendo l'Europa e il mondo.