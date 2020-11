La Juventus fa suo serio per Chiesa

La Juventus fa sul serio per Chiesa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club bianconero sarebbe pronto ad una vera e propria offensiva per prendere il giovane gioiello gigliato che Commisso vorrebbe trattenere con tanto di aumento dell'attuale stipendio.Pur di arrivare a Chiesa (valutato dalla Fiorentina non meno di 70 milioni di euro), la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto anche due giocatori, ovvero Pellegrini e Romero, rispettivamente in prestito al Cagliari e al Genoa.

