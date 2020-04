Napoli, tante opzioni per Fabian Ruiz

Oltre alla questione Mertens, il Napoli si sta interrogando sul futuro di Fabian Ruiz. Nonostante un contratto garantito sino al giugno 2023, lo spagnolo ha tanti estimatori. Tra questi anche il Barcellona, pronto a tutto pur di vestirlo di blaugrana.De Laurentiis, patron del club partenopeo, valuterebbe il centrocampista non meno di 80 milioni di euro. L'idea sarebbe quella di trattenerlo (almeno per un altro anno) e provare a rinnovargli il contratto. Sempre che non arrivi una proposta monster.

