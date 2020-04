Milan, nuovo obiettivo per il dopo-Ibrahimovic

La dirigenza del Milan è al lavoro per l'attaccante del futuro: il destino di Zlatan Ibrahimovic è tutto da chiarire e i rossoneri non vogliono farsi cogliere impreparati in caso di addio dello svedese. In tal senso quindi, si cerca un sostituto e il nome più gettonato nelle ultime ore è quello di Luka Jovic, giovane attaccante del Real Madrid.Come riportato da 'Tuttosport', i rossoneri avevano manifestato interesse già in passato per il talento 22enne, che ha caratteristiche fisiche diverse da Ibra, ma un ottimo fiuto del gol. I Blancos, però, avevano rifiutato ogni offerta perché volevano assicurarsi che il loro investimento di 60 milioni per acquistarlo dall'Eintracht Francoforte, fatto a inizio giugno 2019, non fosse stato vano.Durante l’annata, però, Jovic ha fatto fatica a trovare spazio e il suo rapporto con l'attuale allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, non è mai decollato. Per questo motivo è tornata d'attualità la possibilità di un passaggio al Milan, con una formula che possa accontentare entrambi i club. Tra gli 'sponsor' di Jovic, tra l'altro, c'è Ante Rebic, che con il serbo ha giocato proprio ai tempi dell'Eintracht, formando una coppia temuta da tutte le difese della Bundesliga.Viste le prestazioni di Rebic nei due mesi precedenti alla sospensione, l'idea di affiancargli un calciatore con cui ha già legato solletica non poco i dirigenti rossoneri.