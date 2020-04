Arsenal, Ozil verso l'addio

Il futuro di Ozil, salvo colpi a sorpresa, non sarà con la casacca dell'Arsenal. Il tedesco è finito sotto i riflettori per la sua scelta di non rinunciare a nessuna percentuale del suo stipendio per venire incontro alle necessità del club.Il rapporto con la società è ai minimi termini. Di fatto, non ci sarà nessun rinnovo di contratto (in scadenza nel giugno del 2021). Classe 1988, Ozil potrebbe andare a giocare in Cina o in un club degli Emirati Arabi. Improbabile un suo ritorno in Bundes.

Arsenal