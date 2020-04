Inter, Asamoah con le valigie pronte

Al termine della stagione in corso, Asamoah potrebbe lasciare l'Inter. Nonostante un contratto garantito con i nerazzurri sino al giugno del 2021, l'ex esterno dell'Udinese starebbe valutando di cambiare squadra.Attualmente ai box, Asamoah piacerebbe molto al Fenerbahce che sarebbe pronto a mettere sul piatto tre milioni di euro per il cartellino del ghanese. Percepirebbe lo stesso stipendio che prende all'Inter ma spalmato in più anni.

