Juventus: Arthur spiazza Paratici

Brusca frenata nell'affare Arthur-Juventus: il centrocampista sembrava destinato a vestire la maglia bianconera nell'ambito dello scambio con Pjanic ma l'ultima uscita del talento brasiliano ha spiazzato i bianconeri.Attraverso un comunicato il classe 1996 ha fatto sapere: "Ci sono sempre speculazioni ma onestamente la mia idea è molto chiara, l'unica opzione che mi interessa è continuare a Barcellona, sono molto sicuro e calmo. Mi sento molto bene qui e ringrazio anche il club e lo staff tecnico per la loro fiducia. Questa è un'altra ragione per essere del tutto chiaro che il mio unico desiderio è di continuare"."L'interesse dei grandi club è sempre un complimento per chiunque e un segno positivo ma sono concentrato sul lavoro e spero di tornare a giocare presto e lottare per i tifosi del Barcellona". Dichiarazioni che lasciano poco spazio all'immaginazione: Fabio Paratici dovrà correre ai ripari e virare su altri profili.

