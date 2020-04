Milan, nome nuovo per la porta

La possibilità che Donnarumma, al termine della stagione, possa lasciare il Milan sarebbe tangibile. Il club rossonero starebbe valutando diversi profili per trovare il sostituto ideale per non dover rimpiangere il giovane portiere classe 1999.Secondo il De Telegraaf, il Diavolo sarebbe sulle tracce di Onana, estremo difensore in forza all'Ajax. Classe 1996, il nazionale camerunese ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e il rinnovo con l'Ajax pare lontanissimo.

