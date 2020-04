Suso esce allo scoperto su Inter e Fiorentina

Durante un'intervista concessa a Sky, Suso ha confessato che in passato è stato vicino all'approdo all'Inter: "C'era stata anche un'offerta, ero stato molto vicino perché Spalletti aveva parlato con me e mi voleva all'Inter. Era una squadra che giocava molto bene con un modulo interessante e adatto alle mie caratteristiche".C'è stata anche la possibilità di passare alla Fiorentina: "Mi sono visto con la Fiorentina la scorsa estate, abbiamo fatto una riunione anche se la Fiorentina non era una possibilità. Io per rispetto ho ascoltato la loro proposta, c'era anche Montella in panchina, è vero che mi hanno cercato".Chiosa sul suo futuro: "Non si sa mai nel calcio quello che potrebbe succedere. Sono molto contento di stare qui, credo che i grandi giocatori debbano giocare la Champions League. Con il Milan non siamo mai riusciti a giocarla, abbiamo sempre giocato l'Europa League e quindi ho il desiderio di giocare questa competizione con il Siviglia".

