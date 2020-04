Torino, asse con l'Inter: coinvolti in 3

L'asse di mercato Torino-Inter potrebbe accendersi già nelle prossime settimane e vede protagonisti 3 giocatori.I granata sono su Pinamonti da tempo: il giocatore, attualmente in forza al Genoa ma di proprietà nerazzurra, sarebbe un ottimo compagno di reparto di Belotti. Il classe 1999 però non è l'unico giocatore del Biscione che piace: Urbano Cairo vorrebbe anche ingaggiare Roberto Gagliardini, così da affiancarlo a Bonaventura e Rincon. Lo riporta Tuttosport.Beppe Marotta potrebbe cedere sui due giocatori solo a patto che il Torino ceda Armando Izzo: il difensore, nonostante le ultime uscite non siano state esaltanti, piace ad Antonio Conte che lo vorrebbe aggiungere alla rosa. Sulle sue tracce c'è però anche la Roma.

