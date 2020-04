Una big su Bennacer, il Milan trema

Stando a quanto riferisce Tuttosport il Paris Saint Germain ha messo nel mirino Ismael Bennacer. Il club di Francia, che è anche sulle tracce di Theo Hernandez, avrebbe pronta un'offerta d 20 milioni di euro.Per quanto riguarda il mercato in entrata invece i rossoneri sono alla ricerca di un sostituto di Donnarumma date le continue voci sul suo futuro lontano da Milano.Secondo il De Telegraaf, il Diavolo sarebbe sulle tracce di Onana, estremo difensore in forza all'Ajax. Classe 1996, il nazionale camerunese ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e il rinnovo con l'Ajax pare lontanissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA milan