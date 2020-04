Milan, nuova strategia per Donnarumma

Nuova opzione per quanto riguarda il futuro di Donnarumma. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giovane portiere rossonero potrebbe ora restare. Si starebbe lavorando al rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno del 2021.Il piano sarebbe quello di prolungare l'accordo di un anno, con riduzione dell'ingaggio di un milione (da sei a cinque milioni di euro netti). Da capire che cosa faranno i club interessati, in particolare Chelsea e Real Madrid. Il Milan non prenderà in considerazione offerte non adeguate.

