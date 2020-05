Luis Alberto si blinda alla Lazio. L'ex Liverpool, uno dei simboli della grande crescita dei biancocelesti degli ultimi anni, potrebbe diventare potenzialmente un pezzo da novanta del calciomercato in uscita, ma non ha alcuna intenzione di cambiare maglia.Lo ha ribadito senza giri di parole in una diretta Instagram sostenuta con il giornalista spagnolo Javier Bautista, al quale ha confessato: "Con il club stiamo parlando e credo che rinnoverò fino al 2025. Sto attraversando la migliore stagione della mia carriera, adoro la squadra e il gruppo che abbiamo costruito, siamo formidabili".Un rinnovo contrattuale che ancora non è giunto, ma Luis Alberto garantisce che sia questione di tempo e circostanze: "Senza il caos Coronavirus avremmo già fatto. Rimarrò alla Lazio fino al 2025, anzi toglierò il posto a Inzaghi", ha scherzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA lazio

luis alberto