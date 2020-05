Lazio: il capitolo Giroud non è ancora chiuso

Stando a quanto riferisce Le10Sport il rinnovo di contratto fino al 2021 tra Giroud e il Chelsea non significa per forza che l'attaccante rimarrà in Inghilterra per un'altra stagione.La Lazio è ancora sulle sue tracce: la squadra di Lampard gli ha fatto capire che non intende puntare su di lui per il futuro e il giocatore ha voglia di continuare.A gennaio si era parlato anche dell'interesse da parte di alcuni club cinesi: le offerte potrebbero essere economicamente molto invitanti ma Giroud vuole proseguire la sua carriera in un campionato competitivo.

