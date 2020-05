Cistana, strada in salita per il Cagliari

Si complica la strada che avrebbe dovuto portare Andrea Cistana a vestire la maglia del Cagliari: il difensore è nel mirino degli isolani da tempo e nell'ottica di Giulini sarebbe l'erede ideale di Klavan ma, stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sulle tracce del centrale del Brescia è piombato il Napoli.Per quanto riguarda il mercato in uscita invece Walter Zenga sta valutando soprattutto i profili di Cigarini, Rafael e Cacciatore. Sembra invece certo della sua permanenza in Sardegna Pisacane, che a Radiolina ha dichiarato: "Il mio contratto non è una priorità; ho deciso di stabilirmi qui a Cagliari con la mia famiglia. Tutti sanno quanto sia contento qui. Quando arriverà il momento, parleremo con la società per decidere il futuro insieme".

