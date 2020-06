Milan: tre cessioni in difesa

Secondo quanto riporta Tuttosport nella prossima sessione di mercato il Milan attuerà una rivoluzione in difesa.Le cessioni previste sono tre: Musacchio, Calabria e Duarte. Il primo sembrava destinato a rimanere ma le ultime prove di Kjaer hanno convinto il club a riscattarlo, tagliando di fatto l'ex Villarreal che potrebbe tornare in Spagna.Il terzino in questa stagione ha incontrato diverse difficoltà e la società rossonera ha infatti sondato il terreno per Philipp Max dell’Augsburg. In caso di cessione, potrebbe continuare in serie A con la maglia della Lazio o trasferirsi in Inghilterra. Capitolo Duarte: Maldini pare aver deciso in maniera definitiva di salutarlo considerati anche i numerosi problemi fisici accusati dal centrale fin dal suo approdo a Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA milan