Atalanta, duello con il Lille per un difensore

Per sistemare il reparto arretrato l'Atalanta ha messo gli occhi su Sven Botman. Il difensore dell'Ajax, in prestito all'Heerenveen, è il rinforzo scelto da Gasperini per la prossima stagione.Stando a quanto riferisce Voetbal International, però, sul giocatore è in forte pressing anche il Lille. Botman ha recentemente prolungato il suo contratto con i lancieri fino al 2023 ma il suo entourage ha deciso in accordo con la società che cambierà aria.

