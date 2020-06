Olsen fa una brutta sorpresa al Cagliari

Robin Olsen spiazza il Cagliari e il suo timoniere Walter Zenga, che lo stava alternando a Cragno. Il portiere svedese non accetta il mini prolungamento e torna a Roma, dove peraltro, anche per il regolamento, non potrà essere utilizzato da Fonseca.Olsen, titolare solo pochi giorni fa in occasione della gara vinta nel finale dai sardi a Ferrara con la Spal, ha richieste da Turchia e Portogallo. Ed è molto attratto dall’Inghilterra.

