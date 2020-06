La Reggina si lancia su Birsa

La Reggina, dopo avere centrato la promozione in serie cadetta, sta allestendo una formazione in grado di potere aspirare a qualcosa di più della semplice salvezza.Il club amaranto, che ha già piazzato il colpo Jeremy Menez, ha messo gli occhi su Valter Birsa, sloveno classe 1986 in scadenza di contratto con il Cagliari e visto anche con le casacche di Genoa, Torino, Milan e Chievo.

