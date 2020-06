Via Werner, ecco Hee-chan Hwang. Il Lipsia ha trovato il sostituto del bomber che ha scelto di proseguire la sua carriera in Premier League, al Chelsea.L’asiatico, molto brillante in Austria al Salisburgo e che a gennaio era stato corteggiato senza successo dal Lione, era attualmente nel mirino sia del Liverpool, nel quale però avrebbe presumibilmente trovato poca continuità, e del Wolverhampton.

© RIPRODUZIONE RISERVATA lipsia