Milik si allontana dalla Juventus

Il Napoli non vuole perdere Milik ma, al momento, il rinnovo dell'attaccante polacco è ancora in alto mare. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni, è probabile che il futuro del centravanti sarà altrove.La Juventus pare interessata a Milik. Nelle scorse settimane si è parlato di una possibile trattativa tra le parti anche se, di fatto, l'affondata decisiva da parte di Paratici non c'è mai stata. Milik è un profilo che piacerebbe moltissimo all’attuale tecnico bianconero Sarri.Nelle ultime ore, ci sarebbe una nuova pretendente, ovvero l'Atletico Madrid. Il tecnico dei colchoneros Simeone sarebbe pronto a tutto per avere la punta in forza al Napoli, anche a rinunciare a Cavani (El Matador potrebbe tornare di moda per un club italiano). Pronta una super offerta al giocatore che prenderebbe uno stipendio da top player.Da non escludere che si arrivi ad una vera e propria asta per il nazionale polacco. Classe 1994, Milik indossa la casacca partenopea dall’estate del 2016. Ad oggi ha segnato 47 gol in 113 presenze. Il suo contratto con il Napoli scade al termine della stagione 2020/21.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Juventus

Milik