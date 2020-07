Inter, tutto per trattenere Sanchez

Nelle ultime uscite, finalmente si è visto il vero Sanchez. Il cileno, trovata la condizione fisica, sta facendo la differenza. Prestazioni che stanno convincendo i vertici del club nerazzurro a trattare con il Manchester United per trattenerlo anche per il futuro.Il tecnico Conte crede nell'ex punta dell'Udinese ed è conscio che, uno come Sanchez, possa essere l'ideale come terza punta, prima alternativa a Lukaku e Lautaro Martinez. Da capire come trovare un accordo con il Manchester United.Sanchez guadagna circa 20 milioni di euro a stagione e ha un contratto garantito con i Red Devils sino al giugno del 2022. Due possibilità: rinnovo del prestito o un'offerta al club contenuta e un grande sacrificio da parte dello stesso cileno a livello di ingaggio.

