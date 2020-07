Vignato resta al Chievo fino al 30 agosto

Il talentuoso Emanuel Vignato, già acquistato dal Bologna, rimarrà al Chievo fino al termine del campionato. Lo comunica la società veronese che ha confermato, fino al 30 agosto, Lorenzo Dickmann dalla Spal e Damir Ceter dal Cagliari. Fino al 30 agosto Pucciarelli rimarrà in prestito al Pescara.Il ChievoVerona comunica, inoltre, che il dottor Andrea D'Alessandro è il nuovo responsabile sanitario gialloblù; in passato ha rivestito lo stesso incarico nella Salernitana, Parma e Spezia. Intanto la squadra di Alfredo Aglietti, reduce dalla vittoria interna contro il Frosinone che le è valso la settima posizione a 45 punti in classifica ed i virtuali play off, si sta preparando la difficile trasferta di Chiavari contro l'Entella (41 punti) in programma venerdì sera alle ore 21.

