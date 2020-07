Clamoroso, il rinnovo di Messi col Barça è in dubbio

Clamorosa voce dalla Spagna. Secondo Cadena Ser, Messi non sarebbe più tanto convinto di rinnovare il suo contratto con il Barcellona, in scadenza al termine della prossima stagione. Uno "stop" che ha messo in crisi l'intero mondo blaugrana.Il Barcellona sta attraversando un momento difficile. Il Real Madrid è scappato a +4 mentre, in casa blaugrana, sono diversi i problemi (come il "caso" Griezmann). Messi sarebbe preoccupato e pronto a guardarsi attorno.Da ricordare che nell'eventualità in cui la Pulce, fresca di 700 gol con il suo amato Barcellona, dovesse lasciare il club della sua vita, ci sarebbe la fila per farlo contento a livello economico. Oltre al Manchester City dell'ex allenatore blaugrana Guardiola, attenzione all'Inter del gruppo Suning.

