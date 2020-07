Inter-Chelsea, contatti per Emerson Palmieri

Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Hakimi, l'Inter sarebbe al lavoro, secondo Sky Sport, per mettere a segno un altro grande colpo. L'obiettivo sarebbe Emerson Palmieri, esterno di difesa in forza al Chelsea.Classe 1994, il brasiliano naturalizzato italiano sarebbe stimatissimo dal tecnico dei nerazzurri Conte che sarebbe ben felice di averlo nuovamente a disposizione (i due hanno già lavorato insieme ai tempi in cui Conte allenava i Blues). Nel caso Emerson Palmieri dovesse approdare all'Inter, più che probabile il ritorno a Firenze di Biraghi che sta, comunque, disputando una buonissima stagione fino ad ora con la maglia dell'Inter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Inter

Emerson Palmieri