Rispunta Griezmann per la Juventus

E' tornato d'attualità il nome di Antoine Griezmann per l'attacco della Juventus: il Barcellona ha messo sul mercato il francese, che con la casacca dei blaugrana non è riuscito a esprimersi ai livelli raggiunti all'Atletico Madrid.Anche Manchester United e Arsenal sono interessati al calciatore, che potrebbe anche tornare in patria, al Paris Saint Germain. I catalani, però, sono molto attratti da Douglas Costa: venisse inserito nella trattativa il brasiliano i bianconeri si porterebbero in pole position semza ombra di dubbio. Difficile che i culé si orientino su Rabiot.

