Nuovo scambio tra Juventus e Barcellona: Griezman per Rabio e Costa

Dopo la fumata bianca riguardo allo scambio Arthur-Pjanic, Juventus e Barcellona sarebbero al lavoro per un nuovo affare. Secondo Don Balon, i bianconeri sarebbero interessati a Griezmann. La punta francese è in grande difficoltà nella sua avventura con la casacca blaugrana e starebbe pensando di cambiare aria.



Pur di arrivare a Griezmann, la Vecchia Signora sarebbe disposta a mettere sul piatto ben due giocatori, ovvero i cartellini di Rabiot e Douglas Costa. Da ricordare che l'ex Atletico Madrid Griezmann piacerebbe anche all'Inter. Classe 1991, il Campione del Mondo 2018 ha segnato, quest'anno, 14 reti in 43 presenze totali con la maglia del Barça.



Un ostacolo potrebbe essere l'elevato ingaggio che percepisce Griezmann, pari a 17 milioni di euro a stagione. Una cifra troppo onerosa per le casse bianconere.



