Milan, Pioli: "Non so cosa accadrà nel futuro"

Nel post match della gara vinta, splendidamente, sul campo della Lazio, Pioli si sofferma anche sul suo futuro, attualmente ancora non chiaro (anche se il suo addio pare probabile): "Non so cosa accadrà in futuro, ma il club non ci ha fatto mancare niente", le sue parole a Dazn.Il tecnico si sofferma sull'ottimo momento che sta attraversando la squadra: "Siamo concentrati perché pensiamo di meritare una classifica migliore: vogliamo almeno riportare il Milan in Europa League. Sono sicuro che i ragazzi daranno il 110% fino alla fine anche se ci sono tanti giocatori che a fine stagione andranno via. Le prossime partite saranno molto difficili, ma dobbiamo concentrarci: le somme si tirano alla fine".Poi una battuta sull'eterno Ibrahimovic, decisivo anche contro i biancocelesti: "E’ un valore aggiunto, non si sono dubbi. Ci ha fatto crescere per personalità, mentalità, qualità, può fare ancora la differenza. E’ dentro, è un piacere vederlo lavorare, condividere con i compagni tutto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA Milan

Pioli