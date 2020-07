Allegri, messaggi a Juventus e Milan

Massimiliano Allegri in un’intervista a Marca ha parlato al termine dell’anno sabbatico appena trascorso: “Non mi importa dove, cerco un club che voglia condividere un progetto e avere l’ambizione di competere per vincere“.Allegri è accostato in Italia al Milan e alla Juventus. Il mister toscano ha espresso una opinione sui rossoneri: “Quando torneranno ad ambire al titolo? Purtroppo credo che ne manchi ancora. Il Milan ha bisogno di un progetto forte e di continuità. Cambiare la rosa tutte le stagioni non ti permette di crescere”.Sul ciclo vincente della Juventus: “La struttura della Juve è costruita per vincere, solo per questo. Per questo motivo, penso che possa continuare a vincere per anni. Se vedo Ronaldo alla Juve per molti anni? Sì, chiaramente sì”.

