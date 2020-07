Balotelli sulle orme di De Rossi

Dopo l'ennesima delusione della propria carriera, Balotelli si sta guardando attorno. Classe 1990, l'attaccante italiano cerca una nuova avventura professionale dopo aver fallito con la casacca delle rondinelle (prima della separazione, cinque reti in 19 gare con il Brescia).Secondo Tyc Sports, Super Mario potrebbe giocare in Argentina, come accaduto a De Rossi dopo la sua lunga esperienza alla Roma. Il River Plate sembrerebbe interessato all'ex punta, tra le altre, di Milan, Inter, Manchester City e Liverpool. Attenzione anche all'opzione MLS. Difficile che Balotelli possa restare in Serie A.

