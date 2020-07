Inter, Conte ne manda via tanti

Conte non ha digerito la sconfitta interna con il Bologna. Più che probabile che il tecnico nerazzurro, in accordo con la società, interverrà pesantemente. Diversi i giocatori che potrebbero lasciare i nerazzurri al termine della stagione in corso.Vecino pare destinato a fare le valigie (richieste dalla Premier League), così come Gagliardini, nonostante un contratto sino al giugno del 2023. Sicuro l'addio di Godin (non si è integrato nella difesa a tre di Conte), così come quello di Borja Valero, giocatore a scadenza di contratto.Esposito andrà in prestito, possibilmente in Serie A (Parma e Hellas Verona in corsa) e il riscatto di Sanchez non pare ora tanto certo. L'Inter potrebbe puntare su un altro profilo per l'attacco.

