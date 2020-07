Duello Juventus-Inter per Lacazette

Secondo L'Equipe, Lacazette, nonostante un contratto garantito sino al giugno del 2022, potrebbe lasciare l'Arsenal al termine della stagione in corso. Il bomber francese, classe 1991, piacerebbe a diversi top club europei.Sulle sue tracce, oltre all'Atletico Madrid, ci sarebbero anche due società italiane. La Juventus ci potrebbe pensare nel caso in cui Higuain dovesse fare le valigie. Attenzione anche all'Inter, soprattutto in caso di addio di Lautaro Martinez. Insomma, altro possibile duello Juventus-Inter in vista.Alla sua terza stagione con la casacca dei Gunners, Lacazetta ha segnato, ad oggi, 46 reti in 121 presenze con l'Arsenal. In passato è stato una stella del Lione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Juventus

Inter

Lacazette