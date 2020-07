Inter, nuovo piano del Barça per Lautaro

Scade la clausola rescissoria, di 111 milioni di euro, di Lautaro Martinez. Inter salva? No, il Barcellona avrebbe un altro piano per strappare il Toro (attualmente in crisi in campo) alla società nerazzurra.L'obiettivo del club blaugrana sarebbe quello di puntare sulla volontà del giocatore di giocare al fianco di Messi. Per arrivare alla classica fumata bianca, pronta una proposta d'ingaggio monster: 60 milioni di euro per cinque anni, ovvero 12 milioni di euro a stagione. Una cifra che l'Inter difficilmente potrà garantire allo stesso Lautaro Martinez. Marotta starebbe già pensando al rinnovo del contratto con la stella argentina, nonostante l'attuale accordo sia valido sino al 2023.Lautaro Martinez guadagna, al momento, 2,2 milioni di euro all'anno. L'Inter potrebbe arrivare a 5/6 milioni, anche di più con i bonus. Sempre meno rispetto alla proposta del Barcellona.

