Inter, rilancio per Emerson Palmieri

L'Inter si fa avanti per Emerson Palmieri. Secondo le indiscrezioni riportate da Sportmediaset, i nerazzurri avrebbero rilanciato l'offerta, mettendo sul piatto per il terzino del Chelsea 25 milioni di euro più altri 5 di bonus per arrivare alla richiesta di 30 milioni di euro fatta dalla società londinese.Marotta pronto a tutto per rinforzare la fascia sinistra dopo aver chiuso a destra per Achraf Hakimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA inter