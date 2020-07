Inter, nel mirino un ex bianconero

L'avventura di Mandzukic all'Al-Duhail è terminata prima del previsto. L'ex attaccante della Juventus, classe 1986, è alla ricerca di una nuova squadra dove rimettersi in gioco. La sua volontà sarebbe quella di tornare a giocare in Serie A.Il Benevento, squadra neopromossa nella massima serie italiana, sarebbe ben felice di avere il croato in rosa il prossimo anno. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, Mandzukic sarebbe stato proposto anche all'Inter. Conte, allenatore che lo conosce benissimo, potrebbe anche essere felice di poter contare su un giocatore di grande esperienza e forza fisica come l'ex bianconero.In quattro stagioni a Torino, con la casacca della Juventus (2015-2019), Manduzkic ha segnato 31 gol in 118 gare complessive.

