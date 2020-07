Milan, Rangnick pronto a prendersi Tonali

Rangnick si sta per prendere il Milan. Si parla, con insistenza, di una rivoluzione totale. Secondo Sky Sport, il nuovo allenatore/dirigente vorrebbe presentarsi al Diavolo con un colpo di grande effetto. Il nome giusto sarebbe quello di Tonali.Classe 2000, il centrocampista di proprietà del Brescia, piace molto anche all'Inter (che sembrava la società più vicina alla classica fumata bianca) e alla Juventus. Il Milan si starebbe attivando per anticipare la concorrenza e vestire Tonali di rossonero. Cellino, patron del Brescia, valuta il cartellino del suo gioiello non meno di 50 milioni di euro.Rangnick, per trovare l'intesa con il Brescia, potrebbe cercare di vendere qualche giocatore attualmente in rosa per far cassa. Kessié, ad esempio, ha molto mercato, sia in Italia (Inter) che all'estero (Premier League).

