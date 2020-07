Inter, doppio colpo in casa Chelsea

L'Inter non vuole perdere tempo sul mercato. Dopo aver ufficializzato Hakimi, la società nerazzurra sarebbe al lavoro per arrivare alla classica fumata bianca per due giocatori in forza al Chelsea guidato da Lampard.I due obiettivi sarebbero Emerson e Giroud. L'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto 30 milioni di euro per strapparli entrambi ai Blues. Il duo Marotta/Ausilio vorrebbe chiudere l'accordo in tempi brevi, così da regalare a Conte altri due rinforzi importanti per la prossima stagione.Inter attenta anche sul fronte cessioni. Vecino pare ormai con le valigie pronte. Da capire anche il futuro di Gagliardini. Esposito verso il prestito (Parma o Hellas Verona), difficile, al momento, il rinnovo del prestito di Sanchez dal Manchester United.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Inter

Chelsea