Juve, tante opzioni per arrivare a Milik

La Juventus continua a seguire, da vicino, Milik. L'attaccante polacco piacerebbe moltissimo alla dirigenza bianconera che, tuttavia, non vorrebbe accontentare il Napoli che punta ad una cessione a titolo definitivo senza contropartite ma solo cash.La Vecchia Signora sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Bernardeschi o, al massimo, potrebbe anche decidere di aspettare la scadenza del contratto che lega il polacco al Napoli (giugno 2021) per averlo poi a parametro zero.Classe 1994, Milik è alla sua quarta stagione con la casacca dei partenopei. Ad oggi, in 115 presenze totali, ha messo a segno 47 gol.

