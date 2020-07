Inter, Conte corre verso l'esonero

Clamorosa indiscrezione legata al mondo Inter. Secondo Top Calcio 24, Suning avrebbe deciso di concludere anzitempo il rapporto con l'allenatore Conte. Il divorzio potrebbe arrivare al termine della stagione in corso.Alla base della clamorosa decisione ci sarebbero motivi forti che avrebbero portato Suning a decidere per l'esonero, nonostante un contratto triennale garantito all'ex tecnico di Juventus e Chelsea da ben 11 milioni di euro all'anno.Dopo un buon inizio di stagione, l'Inter di Conte ha avuto delle evidenti battute d'arresto, in particolare alla ripresa del campionato dopo la forzata pausa. Tra i tanti "casi", sicuramente la questione Eriksen (in panchina contro l'Hellas Verona).

